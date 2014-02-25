Был ли барон Будберг советским разведчиком - интервью с историком Романом Авиловым

Во Владивостоке состоялась презентация книги А.П. Будберга "Сибирские воспоминания". Издание является совместным проектом Дома русского зарубежья имени А. Солженицына и Военно-исторического клуба "Владивостокская крепость". Книга представляет собой воспоминания генерал-лейтенанта Генерального штаба барона А.П. Будберга о его службе в Приамурском военном округе в 1895–1905 гг., а также фрагменты воспоминаний о службе в 1908–1914 гг. Подробнее о том, какая работа была проделана над книгой и кому может быть интересно издание мы поговорили с Романом Авиловым - сотрудником Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Гость студии: Роман Авилов

Беседовали: Сергей Нелюбин, Кристина Радченко



К.Р. - Роман, расскажите немного о книге?

Р.А. - Работа над историей владивостокской крепости осуществляется мной, Николаем Аюшиным и Владимиром Калининым. Когда я к ним присоединился, они уже имели некоторое представление о Будберге, который был начальником штаба Владивостокской крепости. В советское время он был известен как автор книги «Дневник белогвардейца». Вообще, жизнь многих офицеров императорской армии — это приключенческий роман. И самое главное, что в отношении А.П.Будберга этот приключенческий роман был написан. Но что самое интересное для нас, у него были и сибирские воспоминания. Он подробно описал весь свой период дальневосточной службы.

К.Р. - В книге множество иллюстраций. Расскажите, как удалось их найти?

Р.А. - Нам очень помогли коллеги из дома русского зарубежья, в наши руки попал огромный пласт фотографий, из личного архива барона. Часть из них была в США. Борон, нужно сказать, прекрасно фотографировал. Все фото были им подписаны, это удивительный визуальный источник! Пожалуй, для истории Дальнего Востока по ценности эти воспоминания — второе научное открытие после обнаружения публикаций Элеоноры Прэй.

К.Р. - Занимался ли Будберг агентурной разведкой?

Р.А. - Он ее курировал. В 1913 году он станет генерал-квартирмейстером штаба Приамурского военного округа. Именно этот человек курировал разведку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]