Проверку гостиниц, где турфирмы размещают гостей края и Владивостока, устроили сегодня специалисты миграционной службы МВД и департамента туризма Приморья. В рамках межправительственного соглашения России и КНР о безвизовых групповых поездках, должны работать 52 компании. С начала года, по этой договорённости, они приняли около 160 тысяч китайцев. Как соблюдаются нормы и правила, узнал наш корреспондент Андрей Мозговой.

Объектом совместного рейда стало здание по улице Калинина, недалеко от Золотого моста. Ни названия отеля, ни адресного указателя на этом доме нет. Зато внутри несколько групп китайских туристов. Осмотр начали с кухни.

Невооружённым взглядом видно, что завтрак здесь готовят в антисанитарных условиях. Возле столов для приготовления пищи - газовые баллоны, а это небезопасно. В обеденном зале приемлемая чистота. Но учитывая все обстоятельства, заявления в Роспотребнадзор всё-таки отправят.

Константин Шестаков, директор департамента по туризму администрации Приморского края: «Безусловно мы все мероприятия проводим для того, чтобы вывести из тени те гостиницы, те точки общепита, которые работают с организованными туристами, с туристами в целом. Для того, чтобы мы могли увидеть безусловно и качество обслуживания, и налоги, которые должны поступать в Приморский край. Это наши основные задачи».

Оперативники МВД задержали двоих нелегалов. Предстоит выяснить, на каком основании и какой конкретно туроператор устроил здесь этих граждан Китая. Статус здания тоже пока неясен, к тому же, в миграционной службе нет информации о том, зарегистрированы ли туристы.

Константин Шестаков, директор департамента по туризму администрации Приморского края: «Как правило наших туристов не регистрируют, а это достаточно серьёзный штраф. Штраф за незарегистрированного иностранного гражданина составляет от 250 тысяч рублей. Это существенный штраф и поэтому я думаю та работа, которую мы проводим совместно, вразумит наших молодых предпринимателей о том, что нужно работать в правовом поле».

До конца года, департамент по туризму, совместно с миграционной службой МВД, проведёт ещё порядка 10-15 проверок подобных маломерных гостиниц. Если туроператор, уполномоченный вести работу по этому направлению, будет замечен в нарушениях, компанию исключат из списков уполномоченных вести бизнес.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]