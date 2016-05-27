Приморские производители увеличили экспорт питьевой воды в Китай
В 2016 году приморские производители отгрузили в Китай более 360 тысяч литров воды и почти 50 тысяч алкогольной продукции.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в прошлом году были заключены контракты с восемью новыми компаниями, началась поставка питьевой воды в пять крупных городов Китая.
«Всего за год мы отгрузили в Китай 360 525 литров, прирост в бутылках к прошлому году составил 55%», – отметили специалисты.
Кроме того, на экспорт поставляется алкогольная продукция, изготовленная на основе натурального сырья, – дикоросов Уссурийской тайги.
«Объемы поставляемой продукции составляют до 50 тысяч литров в год, ассортимент насчитывает более 15 наименований», – добавили они.
Наибольшей популярностью в Китае пользуются настойки: «Корень женьшеня и мед», «Панты на меду», «Кедровая падь», «Аралиевая». Особенно востребован бальзам и ликер «Уссурийский».
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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