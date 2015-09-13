9 сентября в Приморье выберут губернатора, 12 глав муниципалитетов и 255 депутатов
Рубрика "Выборы". Пресс-конференция в Избирательной комиссии Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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