Жители дома в п.Рудный Кавалеровского района жалуются на холод в квартирах. Новогодние праздники будут встречать без праздничного настроения.

Эта многоэтажка на улице Партизанской замерзает. Алевтина Музыченко ведет дневник. Квартира ее на верхнем этаже, угловая, северная сторона. В комнате плюс 10—12 градусов, батареи еле теплые.

Соседи по подъезду подтверждают, что и у них тоже холодно. Жаловались в прежнюю управляющую компанию, в городскую администрацию, никто не помогает. Дом капитально отремонтировали, а толку мало.

Виктор Ловейко, слесарь: «Котельные топят согласно графику, но они не учитывают, что ветра здесь, стены бетонные промерзают, когда морозы начнутся, тогда удается настроить».

Жители считают, что «Примтепло» ориентируется на свои графики, среднесуточную температуру и не может отрегулировать систему подачи.

Анна Алексеева, жительница поселка: «Сегодня тепло, занижена температура, завтра будет ветер, они завтра буду гнать температуру, что сегодня».

Александр Наквасин, житель поселка: «Выше пожарки, там дома и у них всегда жарко. Зимой они открывают форточки. А 90-ый дом ,всегда холодный, особенно угловые комнаты».

В филиале «Примтелоэнерго» считают, что здесь вина только управляющей компании, так как во время контрольных измерений в этом году все было по плану.

Андрей Сигал, начальник технической инспекции филиала «Примтеплоэнерго»: «Все котельные работают в штатном режиме. Температура носителя подается согласно утвержденного графика. Нарушений от среднесуточной температуры не зафиксировано. Температура подается с корректировкой на четвыре часа. Если она меняется, в течение этого времени, то делается корректировка».

В городской администрации называют еще одну причину, почему холодно в доме – пустующие квартиры, а таких в Рудном почти половина.

Андрей Батура, заместитель главы администрации городского округа: «Они или брошены, или люди вахтовым способом на работе. Некоторые квартиры без окон без дверей».

Алевтина Музыченко законопатила окна, но теплее стало на немного. Помогают выживать по-прежнему родственники и друзья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]