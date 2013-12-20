Очевидцы сняли пожар на стройплощадке во Владивостоке

Возгорание на стройплощадке, где возводится очередная многоэтажка по улице Ватутина, случилось примерно в 11 часов утра 31 декабря. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, загорелась будка охраны, которая расположена при въезде на объект. Сотрудники стройки, когда поняли, что не смогут справиться с огнем своими силами, вызвали пожарных. Как видно по записи, сделанной очевидцем событий, к моменту приезда расчета сторожка была полностью охвачена огнем. Но, чтобы потушить ее много времени не потребовалось. Пожарные управились минут за 5, после чего приступили к проливке конструкции. О пострадавших ничего не известно. Причины возгорания выясняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]