Зимний туман вернулся в Приморье
Утром 3 января южное побережье Приморья накрыл зимний туман. Многие, кто утром выехал на автомобилях, обратили внимание на необычайно низкую видимость и пелену на дорогах. Отметим, что в последние годы это и не такое уж редкое природное явление на юге края. Синоптики говорят, что это событие не аномальное, и в последние годы практически каждую зиму оно наблюдается на побережье Приморья при оттепелях. Необходимыми условиями для его образования являются южный ветер и концентрация тепла в нижних слоях атмосферы. Такой и была погода в ночь на вторник.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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