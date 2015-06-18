Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:12
  0

Зимний туман вернулся в Приморье

Утром 3 января южное побережье Приморья накрыл зимний туман. Многие, кто утром выехал на автомобилях, обратили внимание на необычайно низкую видимость и пелену на дорогах. Отметим, что в последние годы это и не такое уж редкое природное явление на юге края. Синоптики говорят, что это событие не аномальное, и в последние годы практически каждую зиму оно наблюдается на побережье Приморья при оттепелях. Необходимыми условиями для его образования являются южный ветер и концентрация тепла в нижних слоях атмосферы. Такой и была погода в ночь на вторник.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря