Во Владивостоке потрясены смертью любимой певицы Жанны Роштаковой

Из Москвы пришло трагическое известие, что нет больше Жанны Роштаковой – одной из любимых и ярких приморских певиц. Талантливой артистке было всего 33 года, и ее смерть дома, в квартире, где она жила, выглядит нелепой, таинственной и внезапной.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Город В", совсем недавно Жанна решила из Владивостока перебраться в Москву, у нее были грандиозные планы, ни о какой болезни друзья не слышали и ничто не предвещало трагедию. О смерти Жанны СМИ стало известно из блога певца Прохора Шаляпина. Он давно дружил с владивостокской певицей, с тех пор, как они вместе участвовали в шоу «Утренняя звезда». Утром 9 января Жанна позвонила Шаляпину, и они обсудили встречу и совместные планы. А через несколько часов ее не стало.

«…Мы всегда были «на одной волне», Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили что Жанны не стало через несколько часов после нашего разговора.. в 33 года… трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела и ничего не предвещало беды.. Люди цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце«, — написал в своем блоге Прохор Шаляпин.

Позже он рассказал корреспонденту Дни.ру о предполагаемых причинах смерти певицы: «Видимо, это просто бытовой несчастный случай. Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка, – поведал Шаляпин. – Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки.»

Друзья и близкие Жанны пребывают в шоке и не могут поверить, что ее больше нет. Жанна щедро дарила свой талант и душевные качества людям, была организатором ярких шоу, участвовала в благотворительных акциях, преподавала вокал и помогала начинающим артистам.В прошлом декабре она выступила музыкальным руководителем «Звездного концерта» во Владивостоке – учила местных знаменитостей петь и держаться на сцене. Очень многие любили и помнят прекрасный творческий дуэт Жанны Роштаковой и Евгения Семененко «Love story». У певицы было много друзей и поклонников ее творчества, и далеко идущие планы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]