В Находке в акватории порта слили несколько тонн мазута(фото)
Вечером 17 января 2017 года на акватории морского порта Находка в районе причала 43 ЗАО «Восточные ворота» было обнаружено пятно мазута размером 20х20 м. Источник загрязнения – предположительно городской коллектор,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Для локализации и ликвидации загрязнения были направлены силы и средства Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»: судно ВРД-1409, аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. Для обколки льда было задействовано судно обеспечения «Светломор–3».
В ходе работ было собрано около 1000 л мазута. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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