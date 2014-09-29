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Сегодня, 11:32
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Юрист из Владивостока "освободил" крупнейший порносайт, заблокированный в России(опрос)

Юрист из Владивостока

Фото: Фэйсбук/Алексей Клёцкин

Владивостокский адвокат Алексей Клёцкин накануне выиграл в суде дело об отмене блокировки в России крупнейшего порносайта YouPorn. Таким образом, он вновь открыл многочисленным российским ценителям доступ к международной «клубничке»,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Город В".

Ранее один из самых популярных и крупнейших в мире порнографических ресурсов YouPorn был заблокирован на территории России по постановлению владивостокского суда. 9 июня прошлого года такое решение вынес Первореченский районный суд Владивостока по иску прокурора этого района.

После чего, начиная с 15 сентября 2016 года, порносайт был внесен в единый реестр запрещенной информации и доступ к нему был заблокирован. Международная юридическая фирма Гоулинг ВЛГ Интернэшнл Инк. (Канада) и адвокат Алексей Клёцкин опротестовали решение Первореченского суда и 17 января иск выиграли. Пока порносайт не разблокировали, но это дело времени: подчиняясь решению суда, Роскомнадзор должен исключить ресурс из реестра запрещенных и открыть к нему доступ.

На своей странице в Фэйсбуке Алексей Клёцкин рассказал подробности дела. Например, о том, что доказательственная база, представленная прокурором суду состояла из одного единственного документа – акта проверки от 20.04.2016, составленного помощником прокурора района Н.А. Масловец. Адвокат считает неправильным, когда главным специалистом по порнографии выступает юрист третьего класса, «ведь тут специальные познания нужны, экспертиза, а не отчет о просмотре сайтов с личного телефона, сляпанный на коленке».

«Конечно, к такому явлению как порнография можно относиться по разному, — пишет Алексей Клёцкин, — но поскольку я юрист, то рассуждаю в данном случае исключительно с позиции права. И эти позиции говорят о том, что законодательство Российской Федерации не запрещает распространение порнографии как таковой. Незаконны лишь всякие вопросы, связанные с несовершеннолетними (двумя руками и двумя ногами за!!!). Все остальное – пожалуйста».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Валентин / Сегодня, 12:33
    № 1  
     

    Алексей Клёцкин неверное просто неустанный мастурбатор, не женился вовремя. Иначе не стал бы отстаивать эту скользкую грязь. Думаю у людей хватит здравомыслия не поддаваться на провокации этой спермозависимой толпы, и оставить блокировку в силе.

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