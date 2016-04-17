Отркрытки с изображением Владивостока вышли в почтовое обращение. Видеорепортаж Марии Ежевской
26 января во Владивостоке прошла торжественная церемония выпуска в почтовое обращение маркированных открыток «Владивосток». Коллекция ограничена, всего 5 тысяч экземпляров. На них изображены достопримечательности краевой столицы и лучшие виды.
В картинной галерее свои работы он ещё не видел. Роман Савин - телеоператор, но не реже в руках держит и фотоаппарат. Его снимки, как и кадры ещё шести авторов, выставили в одном из залов. Но уже завтра яркие картинки разлетятся по всему миру. Теперь — это не просто фото, открытки.
Роман Савин, автор открыток: «Одна из них — это Тихоокеанский военный санаторий, который снят зимой. Вторая фотография - это стадион Динамо с ракурса который уже не возможен. Он снят с крыши стройки, которая уже ушла выше и такой точки уже нет. Но им понравилось, видать, объект, стадион доквадракоптерной эпохи».
Год ушёл на создание набора — отбор лучших из сотен работ приморских фотографов, согласование, печать. Издана ограниченная коллекция — 5 тысяч наборов.
Ольга Колдышева, автор идеи проекта: «Набор состоит из 12 отдельных открыток и обложки, разрезав которую можно пучить ещё две открытки дополнительно. Каждая открытка содержит знак почтовой оплаты и её можно отправить по России».
В коллекции — изображения памятника Борцам за власть Советов, мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», студенческого кампуса, стадиона «Динамо», и конечно, мостов Владивостока.
Константин Лобода, и.о. главы администрации Владивостока: «Тираж будет представлен, как по всей России, так и за рубежом. Надеюсь многие люди узнают о нашем замечательном городе».
В день презентации прошла и торжественная церемония гашения. После чего первые обладатели новинок смогли поделиться красотами Владивостока, отправив открытки друзьям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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