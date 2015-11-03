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Во Владивостоке потушен пожар в детском саду на проспекте Острякова

Во Владивостоке потушен пожар в детском саду на проспекте Острякова

26 января в 23:24 на пульт пожарно-спасательной службы города Владивостока поступило сообщение о пожаре в детском саду № 164, расположенном на проспекте Острякова.

Прибыв на место происшествия спустя 5 минут, брандмейстеры приступили к тушению пожара. Вскоре был установлен очаг возгорания. Горели стул и стена в кабинете логопеда. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Уже в 23:33 пожар был локализован, а в 23:52 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. По сигналу тревоги на место пожара прибыли 20 человек личного состава и 26 единиц техники. Причины возгорания будут установлены.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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