Известный фотоблогер показал "ужасы и прелести" снегопадов во Владивостоке

Фотовыставка Александра Хитрова «Город зимой» открылась в галерее «Артэтаж» на Океанском проспекте. Известный владивостокский блогер, мастер объектива и фотовспышки, представил лучшее из своих зимних архивов - о том, как снегопады преображают столицу Приморья. Городские пейзажи они наполняют красотой, а дороги — проблемами. Владивосток превращается в большой муравейник, где дети с радостью лепят снеговиков, а автомобилисты страдают в сугробах и пробках. Для фотографа это время - раздолье для снежной охоты. Ради удачного кадра они коченеют на морозе, не жалея дорогую технику. Главное — не лениться и больше двигаться, делится опытом Александр Хитров. Он предлагает зрителям совершить прогулку по заснеженному городу, не выходя из теплого выставочного зала.

Александр Хитров, фотограф, член Союза журналистов РФ: "Город у нас маленький, мероприятий немного. Среди СМИ есть понятие «информационный голод». Поэтому если нет материалов и идет снег — все кидаются снимать снег. Это пользуется вниманием, растет посещаемость сайта. В эти моменты можно найти что-то интересное и хорошее".

Алексей Воронин, фотограф: "С оной стороны зимняя съемка — благодатная для города, потому что в первые сутки скрываются все недостатки. А с другой стороны, снег иногда летит прямо в объектив, и приходится выкручиваться, снимать, например, спиной к ветру".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]