За установку и сертификацию ЭРЫ-ГЛОНАСС с частников просят 800 000 рублей

В сети появился рассказ россиянина, который попытался легально установить терминал системы ЭРА-ГЛОНАСС на приобретённый за границей подержанный автомобиль,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на всероссийский автомобильный портал drom.ru.

Как известно, с 1 январе 2017 года легковые автомобили, выходящие на российский рынок, должны оснащаться системой экстренного реагирования. Чтобы растаможить автомобиль, прибывший из заграницы, нужно разовое свидетельство «О безопасности конструкции транспортного средства». А если автомобиль не оборудован «ГЛОНАСС», такой документ получить невозможно. В результате сейчас несколько сотен необорудованных ГЛОНАСС японских автомобилей находится на складах таможни в Приморье.

Автовладельцам приходиться или отказываться от покупки или пытаться оборудовать автомобиль новой системой. Второй путь выбрал пользователь форума на сайте «Российский таможенный портал»,который так описал свои "мытарства":

"Купил в США дорогой пикап 2016 года выпуска. Когда понял, что не успеваю завезти его до 01.01.2017 заказал СБКТС, который мне выдали по предоставленным документам на машину и её фото. Машина зашла только в начале февраля. Я оплатил пошлину... но вдруг узнал, что СБКТС отозван, как «ошибочно выданный»."

Чтобы решить проблему, покупатель «дорогого пикапа» пошёл законным путём: абсолютно легально приобрёл и установил универсальный сертифицированный терминал ЭРЫ-ГЛОНАСС, о чём получил соответствующие документы. Осталось только получить заключение сертифицированной (аккредитованной) лаборатории, что сертифицированные специалисты сертифицированного центра правильно подключили сертифицированное устройство. Однако выяснилось, что единственной аккредитованной лабораторией является Центр испытаний «НАМИ» из города Дмитров. За эту услугу намишники запросили 800 тысяч рублей, так как «нужно пройти большое количество тестов, в том числе перевернуть автомобиль на стенде».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]