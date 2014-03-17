Во Владивостоке объявлено экстренное предупреждение об опасном природном явлении

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) сообщает: ночью и днем, 16 февраля, в связи с усилением южного ветра в Амурском, Уссурийском заливах и в бухтах залива Посьет ожидается частичное разрушение припайного льда. В четверг вечером, 16 февраля, с переходом ветра к северо-западному ожидается вынос льда в открытую часть залива Петра Великого. Выход на лед опасен, выезд автомобилей запрещен, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны, берегите себя и своих близких!

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]