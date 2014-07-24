В Находке "всем миром" пытаются решить проблему угольной пыли

В среду, 15 февраля, в городской администрации Находки прошло совещание по вопросу загрязнения окружающей среды в результате перевалки угля в морских портах Находкинского городского округа, на которое были приглашены представители надзорных органов и общественности, а также всех стивидоров, занимающихся перевалкой угля в Находке.

В совещании приняли участие представители прокуратуры, надзорных органов, общественность, а также стивидоров, занимающихся перевалкой угля на территории городского округа.

- Мы хотели послушать, что сделали стивидоры за те две недели, что прошли с момента проведения совещания у губернатора Приморья Владимира Миклушевского, где прозвучали предложение стивидором разработать и принять конкретные меры по снижению уровня пыли при перегрузке угля. Сегодня мы услышали, что усиленные меры подавления пыли уже принимаются – за счет специальных водяных и снегогенераторных пушек, прекращения работ при неблагоприятной розе ветров. Для этого следует применять самые современные технологии, одновременно из процесса перевалки должны быть исключены все устаревшие механизмы, которые дают негативное воздействие на окружающую среду, - сказал мэр г.Находка Андрей Горелов. – Другими словами, бороться следует все-таки не с самой перевалкой угля, а с угольной пылью.

Подобную точку зрения в ходе совещания выразил первый заместитель главы администрации Находкинского городского округа Борис Гладких, выступивший с основным докладом. Как отметил докладчик, «угольный вопрос» возник в Находке лишь в последние годы, когда из-за возникшей логистической конъюнктуры порты города стали важной частью логистической цепочки, связывающей угледобывающие компании Сибири с получателями в Китае, Японии и Республике Корея.

- В настоящее время силами всех стивидоров Находки – крупных и мелких – переваливается порядка 55 млн тонн угля в год (44 млн тонн переваливает Восточный порт, 11 млн тонн стивидоры в самой Находке, больше всех это делает компания АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» - 6,6млн тонн в год), - сообщил Борис Гладких.

Сегодня население Находкинского городского округа составляет порядка 157 тысяч человек, напомнил докладчик. При этом в сфере угольной перевалки и связанными с ней областями деятельности (таможенное и портовое оформление, пограничный контроль, услуги лоцманов, буксировки, докеров, экспедиторских и агентских компаний, компаний и т.д.) в общей сложности занято более 50 тысяч находкинцев. Компании, так или иначе связанные с перевалкой угля, дают 95% налоговых отчислений в бюджет городского округа. Таким образом, отказ от перевалки угля, предлагаемый с завидным упорством в преддверии очередной выборной кампании в городе, на самом деле нанесет огромный ущерб экономике Находки, Приморья, да и всей страны.

- 55 млн тонн год – это не только уголь, переваливаемый в портах Находки. Это работа для РЖД, это шахты Кузбасса, где трудится немало угольщиков. Я думаю, что сегодня никто эти шахты не закроет, - сказал Борис Гладких. – Будем смотреть правде в глаза: спрос уголь в Северо-Восточной Азии растет. Соответственно растет объем экспорта угля. При этом растут и мировые цены на уголь. В этих условиях если с чем и надо бороться, так это не с увеличением грузопотоков, а с угольной пылью, как это, например, делается в соседней Японии.

Со своими докладами на совещании выступили и представители надзорных органов – и.о. Находкинского транспортного прокурора Руслан Абжалимов, руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаир Тюменев и начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в городе Находке Людмила Череванина.

На совещании также прозвучали конкретные предложения стивидоров о том, как в ближайшее время исправить ситуацию в будущем.

Так, председатель совета директоров ОАО «Терминал Астафьева» Андрей Гранатов заявил, что компания готова принять активное участие в создании единой санитарно-защитной зоны на территории микрорайона «Мыс Астафьева» вместе с другими стивидорами, там находящимися. Компания также поддерживает идею установки электронной системы автоматического мониторинга воздуха в микрорайоне. Андрей Гранатов напомнил, что начиная с 2012 года, то есть с момента начала деятельности «Терминала Астафьева», компания целенаправленно воплощает в жизнь идею создания первого в Приморье, да и во всей России закрытого терминала перевалки угля и других сыпучих грузов.

- Работы по этому проекту уже начались, - сообщил участникам совещания Андрей Гранатов. – Так, мы обратились к нашему китайскому партнеру с предложением реализовать проект защитного купола, с помощью которого можно будет избежать разлета угольной пыли со штабелей хранящегося угля. Подобные крытые угольные склады используются в странах Европы для минимизации воздействия терминала на окружающую среду. В результате внедрения комплексной системы пылеподавления, перегрузка и хранение угля на "Терминале Астафьева" будет осуществляться внутри защитного контура, который образует крытый склад и второй контур защитной сетки. В числе оперативных мер по пылеподавлению были названы: наращивание высоты первого пылезащитного контура с 12,5 метров до 16,5 метров (металлические конструкции для него уже производятся), скорейшая подготовка проекта по возведению второго пылезащитного контура по всему периметру терминала.

- Мы приобрели две дополнительные снегогенераторные пушки. И уже в феврале они будут доставлены из Кореи и приступят к работе. Имеющиеся пушки работают в круглосуточном режиме, - отметил Андрей Гранатов.

Так же компания решила не огладывать в долгий ящик выполнение обещания, данного жителям мыса Астафьева на встрече, состоявшейся 8 февраля. Вместе с жителями мыса Астафьева создается Фонд развития территории "Содействие", с помощью которого компания впервые в Приморье будут внедряться принципы природной ренты. Другими словами, стивидор готов компенсировать местному населению те неудобства, которые приносит своей деятельностью. На эти цели из прибыли компании будут выделяться определенные средства. Как и на что их расходовать (на установку пластиковых окон, обустройство детских площадок и т.д.), будут решать члены правления фонда, которых изберут сами жители из своего числа.

- Мы приобрели и сегодня, буквально сейчас, собираемся передать на баланс Находкинского городского округа вакуумную подметально-уборочную машину фирмы KIA Bongo, которая, как мы надеемся, будет заниматься сбором пыли и грязи на улицах микрорайона «Мыс Астафьева»,-заверил представитель ОАО «Терминал Астафьева».

Мэр Находки Андрей Горелов заверил, что именно так и будет и выразил надежду, что и другие стивидоры последуют примеру «Терминала Астафьева».

- Это одно из первых предприятий, которое пошло на подобные меры, видя, что город остро нуждается в такой технике для очистки территорий микрорайонов, внутридворовых проездов, - отметил Андрей Горелов. – В ближайшее время автомобиль будет принят на баланс города, передан муниципальному специализированному предприятию. Он будет осуществлять уборку жилого массива на мысе Астафьева. Не менее важна и другая инициатива компании, отметил мэр. Стивидорам необходимо создавать действенные площадки для общения с населением. Бизнес должен не просто заявлять о своей социальной ответственности, но и стремиться к тому, чтобы быть ответственным не на словах, а на деле.

- Бизнес должен отчитываться перед населением, что он делает и что готов сделать, причем не только на территории своих предприятий, но и на прилегающих жилмассивах, территория социальных учреждений, с тем чтобы минимизировать вредные воздействия, которые он оказывает. На примере «Терминала Астафьева» мы видим, что стивидоры готовы идти на это, - отметил глава Находкинского городского округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]