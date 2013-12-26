Во Владивостоке полиция выясняет причины наезда автомобиля на пешеходов. Авария произошла в четверг утром. За рулем иномарки была 46-летняя сотрудница Приморского океанариума.

Перед переходом горел красный свет, но скорость женщина не сбавила и врезалась в толпу людей. Троих доставили в больницу — у них переломы и сотрясение мозга. Виновница ссылается на скользкую дорогу, которая помешала затормозить. Удар настолько сильный, что пешеходы разлетаются от удара автомобиля — людей просто переворачивает в воздухе. Остров Русский, Дальневосточный федеральный университет.

Около 8 утра, в час пик в этом районе, студенты и преподаватели спешат на пары. На этом пешеходном переходе установлен светофор. Группа пешеходов организованно переходила на зеленый свет на другую сторону. Но женщина-водитель, видимо, настолько была чем-то увлечена, что не заметила ни запрещающий сигнал, ни людей.

Наталья Мирошникова — так зовут водителя той самой малолитражки Toyota Cami, торопилась на работу в океанариум, она сотрудница образовательного отдела. Кто-то позже предположит, что она перепутала педали. Но на записи видно — автомобиль едет равномерно, не тормозит и не увеличивает скорость. Вот как сама женщина объясняет нарушение. Кстати, она абсолютно спокойна. Улыбается и даже смеется: "Не справилась с управлением. И не успела затормозить перед пешеходным переходом. Ну, вы видите сами, дорога скользкая".

Трое сбитых были вынуждены обратиться к медикам. Двоих госпитализировали с переломами и сотрясением мозга. "Когда мы увидели, тут уже было ДПС и скорая. Девчонку одну несли в карету скорой", — говорит очевидец.

Этот автомобиль Наталья Мирошникова начала водить позавчера. Возможно, это и стало одной из причин аварии. Но никаких поблажек очевидной виновнице ДТП это не дает.

"Конечно, нет. Водитель садится за руль и должен понимать, что он управляет средством повышенной опасности. А пешеходы — самая незащищенная часть участников дорожного движения", — отметил преподаватель автошколы Александр Бондаренко.

Наталья Мирошникова, судя по странице в соцсетях, очень активная и творческая личность. Любит походы, увлекается вокалом. Штраф или лишение прав — самое мягкое наказание, которое ей грозит. Если будет признано, что пешеходам нанесен тяжкий вред — водителя ждет уголовная ответственность.

"Автомобилистку отправили на медицинское освидетельствование. Алкоголя в крови не обнаружено. Сотрудники ГАИ проводят расследование, устанавливается степень тяжести вреда, причиненная здоровью потерпевших", — сказала начальник ОИОС УМВД России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Ирина Сырова.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]