Видео прыгающей через трещину во льду "Делики" набирает популярность в Сети
Это видео появилось в Сети 17 февраля. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, дальневосточные рыбаки попали в непростую ситуацию, заехали на лед на машине, а выехать обратно не получилось, поскольку от берега они оказались отрезанными образовавшийся трещиной. Мужчины решили прыгать на машине через трещину.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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