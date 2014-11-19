Видео прыгающей через трещину во льду "Делики" набирает популярность в Сети

Это видео появилось в Сети 17 февраля. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, дальневосточные рыбаки попали в непростую ситуацию, заехали на лед на машине, а выехать обратно не получилось, поскольку от берега они оказались отрезанными образовавшийся трещиной. Мужчины решили прыгать на машине через трещину.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]