Приморские бадминтонисты завоевали «серебро» чемпионата Европы

Приморские спортсмены завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по бадминтону среди смешанных команд.

Как сообщили в краевом департаменте физкультуры и спорта, приморские бадминтонисты Евгений Дремин, Евгения Димова и Сергей Сирант отличились в составе сборной России. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Наши ребята обыграли национальные сборные Польши, Испании, Франции и Англии, уступив в финале сильнейшей европейской команде Дании», – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что данный результат – несомненный успех. Россияне впервые в своей истории вышли в финал этого турнира.

Напомним, в 2016 году приморские спортсмены завоевали более 1 200 медалей на соревнованиях различного уровня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]