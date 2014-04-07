«Личная встреча». Владимир Миклушевский: «Я не сожалею о совершенных поступках»
«Личная встреча». Владимир Миклушевский: «Я не сожалею о совершенных поступках».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
02.02.2017 В Приморье снижается уровень преступности среди несовершеннолетних
-
10.11.2016 Владимир Миклушевский вошел в ТОП-10 медиарейтинга глав регионов РФ
-
29.08.2016 Владимир Миклушевский проведет рабочий день в Находке
-
25.08.2016 Владимир Миклушевский посетит с рабочим визитом Спасск и Спасский район
-
13.07.2016 Спидвеисты «Востока» одержали победу над тольяттинской «Мега-Ладой»
-
07.04.2014 Владимир Миклушевский рассказал об эффективности «Большой встречи»
Добавить комментарий