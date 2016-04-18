Во Владивостоке переводом с русского на английский гениального труда Владимира Клавдиевича Арсеньева порадовали приморских краеведов. Книгу «По Уссурийскому краю», еще пахнущую типографской краской, привез из Америки сам автор перевода — Джонатан Слэт. Кто он — неожиданный поклонник исследователя Дальнего Востока?

Джонатан Слэт теперь большой друг музея имени Арсеньева, чья коллекция с его легкой руки пополнилась библиографической редкостью. На обложке — виды с тернейских сопок. Снимал сам. На титульном листе — посвящение сыну. Его орнитолог из Миннесоты назвал Хендрик Арсеньев Слэт. Просто потому, что однажды в 2000 году он влюбился в Приморье, пролетая над Сихотэ-Алинем. И теперь каждую весну и осень бывает здесь, изучая диких птиц.

Джонатан Слэт, орнитолог, Миннесота (США): «Я ведь брожу именно по арсеньевским тропам, я узнаю все, о чем он рассказывал, мой мир сложился в целостную картину, благодаря Арсеньеву».

Как все серьезно и в то же время спонтанно: Джонатан ведь не знал точного расписания только что вернувшегося из научной командировки директора музея. А Виктор Шалай не подозревал, что английский перевод уже издан. Впервые видит книгу вместе с нами, искренне удивляется, вопросами забрасывает и автора, и своего заместителя по науке.

Виктор Шалай, директор музея им. Арсеньева: «У нас нет такой книги? Вы же оттуда брали фотографии? Смотрите, какие».

Говорят об издании 1924 года — немецком, наиболее полном в смысле фотоматериалов. Таких нет в русском варианте. Зато теперь есть в английском. Шалай уверен: экземпляр музею подарят. И не ошибается.

Чудак бородатый человек! Ну надо ж так: сам перевел, нашел издательство, объяснил там, в Штатах: не просто книгу о природе публикуем — историю Дальнего Востока!

Анжелика Петрук, заместитель директора музея им. Арсенева по научной работе: «Арсеньев ведь совершил подвиг, был первым комплексным исследователем. Поднял целину, огромный пласт скрытых от глаз уникальных знаний, собрал десятки коллекций».

На полках музейного «кабинета исследователя» — фотоаппарат и альбом сделанных Арсеньевым приморских пейзажей. В ящиках — лично им собранные фрагменты янковской ракушечной культуры.

И вновь — неожиданное открытие. В музее не знают пока, кто рядом с Арсеньевым и Дерсу на этом снимке. Орнитолог из Миннесоты имя незнакомца опубликовал, остается прочесть на английском. Еще он посчитал, во сколько по теперешнему курсу обошлось бы путешествие по Уссурийскому краю.

- То, которое он совершил в 1906, — три тысячи рублей старых, сейчас 40 тысяч долларов.

В музее от этого поклонника Дальнего Востока в восторге даже кошка Маша. Редко выходит к людям. Но Джонатана почтила. Его книжный подарок Анжелика Петрук прижимает к сердцу. Американец рад.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]