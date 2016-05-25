На территориях опережающего развития в Приморье создают инфраструктуру. К будущим предприятиям и комбинатам сегодня уже прокладывают трассы: в планах 25 километров новых дорог в нынешнем году. И все это за средства краевого бюджета.

Автогрейдер распределяет почву. Горы земли посреди оврагов в ближайшей перспективе должны стать дорогой. Чистое поле — проезжей частью.

Андрей Карнаух, автогрейдерист: «Сейчас оттаивание идет. Хорошо засыпали, успели еще».

С восьми утра и до восьми вечера не умолкает дорожная техника. На посту порядка 50 человек и около 20 машин. Новая дорога растянется в ширину на семь метров. И будет асфальтовой.

Еще недавно на этом месте не было следов никакой активности. Но отсюда, от региональной трассы, примерно в 2,5 километрах должен появиться животноводческий комплекс, это в рамках проекта «Территория опережающего развития «Михайловский». И перед тем, как возвести предприятие, к нему, конечно, для начала строят дорогу.

ТОРы создают для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики, проще говоря, для улучшения жизни людей. В Приморье три таких зоны: промышленная «Надеждинская», сельскохозяйственная «Михайловский» и судостроительная верфь в Большом Камне. Общая сумма вливаний — 208 миллиардов рублей, и 10 тысяч рабочих мест — в перспективе. Резиденты приморских ТОРов уже принесли в бюджет края более 350 миллионов. И власти региона торопят дорожников и коммунальщиков с инфраструктурой. Этот участок в Михайловском небольшой, а значит, закончат его быстро.

Дмитрий Горлов, директор «Примавтодора»: «Сроки окончания, как в школу — к 1 сентября запустим данный объект».

Дороги начали строить и к «Надеждинскому» ТОРу. Резидент Александр Голутвин собирается создать здесь комбинат, который будет выпускать комплекты из железобетона для строительства многоквартирных домов. Аналогов предприятию на Дальнем Востоке сейчас нет. Предприниматель признается: когда искал площадку под завод, о наличии инфраструктуры задумывался в первую очередь.

Александр Голутвин, резидент ТОР «Надеждинская»: «Без дороги, знаете, очень трудно доставлять те же инертные материалы для строительства завода. Нам бы пришлось делать это самостоятельно. За нас сделают. Конечно, это приятно. Как минимум, дешевле».

Всего в этом году к особым экономическим зонам в Приморье подведут 25 километров дорог. В ближайшее время работа начнется еще на нескольких участках.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]