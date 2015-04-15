Знаменательное событие для владельцев маломерных судов. В Приморье впервые выдана лицензия на право пассажирских перевозок катерами и лодками. Любопытно, что первым эту лицензию получил владелец судна, которое по праву считалось самым необычным катером на акватории Амурского залива, но которому было запрещено перевозить людей во время морских экскурсий. Детали — далее.

Владимир Харченко с гордостью показывает разрешительный документ, полученный буквально на днях. Теперь его перестанут обвинять в нарушении закона и правил перевозки людей на море. Предприятие Владимира стало резидентом Свободного порта Владивосток. Одно из направлений деятельности — развитие туризма. Как раз в сфере морских прогулок.

Владимир Харченко, предприниматель: «У нас разработала программа перевозок от Владивостока до о. Русский, чтобы посещать все туристические места, находясь на комфортабельном пароходике».

Морская яхта Владимира в свое время наделала много шуму как среди любителей морских прогулок, так и среди надзорных органов. Без разрешения катать пассажиров по морю нельзя. Теперь с лицензией можно! За выдачу таких разрешений боролись долго! Ведь ситуация доходила до абсурда: в городе, где катеров не меньше, чем машин, катать людей по морю было нельзя!

Виталий Клюев, директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ: «С этого момента, когда вступит в силу новое положение, от маломерного судна будет требоваться только судовой билет, с этим билетом можно идти в Ространснадзор, который в течение 30 дней выдаст лицензию».

В Приморье зарегистрировано около 40 тысяч маломерных судов. Это целый сектор малого предпринимательства, который просто необходимо вовлечь в развитие местного туризма. Морские прогулки теперь станут доступными на легальной основе. Лицензии на пассажирские перевозки морским транспортом в Приморье оформляют в Дальневосточном управлении государственного морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Главное теперь для владельцев катеров — обеспечить все меры безопасности на море.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]