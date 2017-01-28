Для подержанных импортных автомобилей предложена упрощенная ЭРА-ГЛОНАСС

В России появился упрощенный порядок оснащения автомобилей устройствами ЭРА-ГЛОНАСС в незаводских условиях: он предназначен как для тех машин с пробегом, которые впервые ввозятся в РФ, так и для любых других автомобилей, уже находящихся в эксплуатации. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Авторевю.

Компания АО Глонасс, которая является оператором системы ЭРА-ГЛОНАСС, опубликовала на своем сайте пакет документов, из которого следует, что в России должна появиться сеть специализированных сервисов — по сути, «дилеров Эры» ,— получающих право устанавливать терминалы экстренного вызова на подержанные автомобили.

Установка окажется платной, с автовладельцев будут брать деньги за само устройство с кнопкой SOS, за его установку и за активацию, однако после этого уже не придется проходить никаких дополнительных сертификаций или испытаний: работу кнопки проверят прямо в сервисе одним тестовым звонком.

По неофициальным оценкам, вся процедура для автомобилиста может стоить в пределах 30 тысяч рублей, из которых 18—25 тысяч — это цена самого устройства, три—четыре тысячи — установка, а еще 950 рублей — плата за внесение данных автомобиля в базу оператора «Эры». Однако на фоне ажиотажа цены могут оказаться выше.

Машины в данном случае будут оснащаться не «системой вызова экстренных оперативных служб», а «устройством вызова», сокращенно — УВЭОС. Разница в том, что «система» предполагает возможность в случае аварии послать сообщение SOS в автоматическом режиме, по сигналу от датчиков удара. Именно «системой ЭРА-ГЛОНАСС» требует оснащать новые автомобили Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, а интеграция «системы», как правило, возможна только в заводских условиях.

«Устройство» же имеет упрощенный функционал — только ручной вызов. То есть чтобы послать сигнал SOS после аварии, в машине должен быть хоть кто-то, способный нажать кнопку «Эры».

Для автовладельцев, которые ввозят подержанный автомобиль в Россию, порядок действий может выглядеть следующим образом:

1) ввезти автомобиль; 2) обратиться в местный установочный центр, который имеет договор с АО Глонасс; 3) центр производит установку, тестовый звонок и осуществляет все взаимодействие с АО Глонасс; 4) после подтверждения регистрации транспортного средства в системе ЭРА-ГЛОНАСС можно обращаться в таможню за получением ПТС.

Для тех автовладельцев, которые в добровольном порядке пожелают установить «Эру» на машину, уже находящуюся в использовании, процедура, естественно, сократится всего до двух шагов.

Необходимость создания упрощенной процедуры возникла после того, как в начале этого года Федеральная таможенная служба перестала выдавать паспорта транспортных средств (ПТС) на ввозимые в Россию подержанные импортные машины, не оснащенные «Эрой». Основанием для этого является тот же самый Технический регламент Таможенного союза, который не делает разницу между новыми и подержанными автомобилями при выпуске в обращение (то есть при выдаче ПТС). Официально техрегламентом от «Эры» освобождены только олдтаймеры возрастом более 30 лет. Таким образом, частный ввоз машин с пробегом в Россию с января был фактически запрещен, потому что автовладельцам для установки «Эры» предлагалось, наравне с автопроизводителями, пройти полную процедуру сертификации, включая краш-тесты, а ее стоимость достигала 800 тысяч рублей. Естественно, что острее всего проблема встала в Приморском крае, где на стоянках ФТС скопилось около 1500 нерастаможенных иномарок без «Эры».

Дело шло к народным волнениям, поэтому премьер-министр Дмитрий Медведев дал указание найти выход из ситуации, и в середине февраля в Приморье был введен временный мораторий на «Эру»: с 17 по 27 февраля местная таможенная служба выдала 1100 ПТС на машины без кнопки SOS.

А в конце февраля и.о. генерального директора АО Глонасс Андрей Жерегеля заявил, что упрощенный порядок установки «Эры» будет принят в ближайшее дни и что 11 компаний во Владивостоке уже заявили о готовности оснащать подержанные автомобили кнопками SOS. При этом поставки сертифицированных терминалов в Приморье начнут два российских производителя устройств вызова экстренных оперативных служб: фирма Fort Telecom из Перми и московская компания Сантэл-Навигация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]