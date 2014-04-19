В 2017 году во Владивосток зайдет рекордное количество круизных лайнеров
Океанские лайнеры 14 раз зайдут во Владивосток в этом году, это вдвое больше, чем в 2016-м, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на директора департамента туризма администрации Приморского края Константина Шестакова.
"В этом году Владивосток посетят 14 лайнеров (по неофициальным данным, более 14 тыс. туристов - прим. ТАСС). Это то, что уже подтверждено. Это больше, чем в 2012 году, когда в порт заходили 12 круизных судов (в 2016 году - шесть лайнеров)", - сцитирует Шестаков ТАСС.
Чиновник отметил, что количество планируемых заходов судов может еще увеличиться, поскольку не все операторы еще подтвердили свои заявки.
Как уточнили в департаменте, южнокорейский оператор Lotte Tour Development Co подтвердил заходы во Владивосток лайнеров Costa Victoria и Costa NeoRomantica. Первое судно посетит Приморье 2 мая. Следующие заходы состоятся в период с мая по сентябрь.
По данным департамента, в этом году край посетит вдвое больше круизных судов из Японии, чем в прошлом. Лайнер Nippon Maru прибудет во Владивосток 7 июня, судно Asuka II - 23 июня, Ocean Dream - 31 июля и Pacific Venus 10 сентября. В департаменте добавили, что из шести зашедших в 2016 году во Владивосток лайнеров два - из Китая и Республики Корея - посетили порт впервые.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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