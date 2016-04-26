15 лесных пожаров потушили в Приморье за выходные

За минувшие выходные в Приморье ликвидировано 15 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади около 150 гектаров, их тушили более 100 человек, задействовано 18 единиц техники.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует два лесных пожара в Шкотовском районе и Артёмовском городском округе на площади более 30 гектаров.

«Тушение пожаров продолжается, задействовано 37 человек и семь единиц техники», – уточнили в ведомстве.

Специалисты связывают рост числа пожаров с массовым выездом людей на отдых и дачные участки, а также с жаркой и ветреной погодой.

«Приморцы выезжали на природу, на приусадебные участки, разводили костры – всё это привело к росту количества возгораний. Кроме этого, в эти дни стояла жаркая, ветреная погода, способствовавшая быстрому распространению огня», – пояснили в департаменте лесного хозяйства.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 288 лесных пожаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]