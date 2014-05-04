Детская хоккейная команда «Восток» из села Чугуевка стала самой результативной по итогам краевого турнира

Сразу три золота увезла домой детская хоккейная команда «Восток» из села Чугуевка. Она стала самой результативной по итогам краевого турнира на призы «Единой России». Торжественное закрытие трехдневных соревнований состоялось в преддверии празднования Дня Победы на льду «Фетисов Арены» 7 мая.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморского регионального отделения партии "Единая Россия", в четвертый раз главная ледовая площадка Приморья собрала юных спортсменов со всего края. Организатором турнира выступило региональное отделение партии «Единая Россия» при традиционной поддержке краевой Федерации хоккея. За звание лучших боролись шесть команд из Артема, Дальнегорска, Дальнереченска, Находкинского городского округа, села Чугуевка и поселка Тавричанка.

- В турнире приняли участие более 100 человек, за три дня мы провели 15 встреч, которые показали, что тренеры готовят нашим профессиональным игрокам достойную смену, - отметил главный судья соревнований, вице-президент Федерации хоккея Приморского края Илья Михалутин. – Вперед вышла команда «Восток» из Чугуевки, на втором месте «Энергия» из Артема, тройку лидеров замыкает «Вертикаль» из Дальнегорска. Затем следуют «Восточник», представляющий Находкинский городской округ, «Таврия», прибывшая из Тавричанки, и Дальнереченский «Старт». Все ребята показали хорошую подготовку и стремление повышать свой уровень. Я уверен, они добьются отличных результатов!

Действительно, целеустремленности и воли к победе ребятам не занимать. Это отметил во вступительном слове секретарь регионального отделения «Единой России» Валентин Шуматов.

- Для вас это возможность посмотреть какие горизонты открываются перед вами как перед спортсменами, ведь вы выступали на профессиональном льду, - обратился к участникам Валентин Борисович. - Все мы надеемся, что вы вырастете здоровыми, крепкими, будете любить свою страну и станете достойно представлять ее в спорте. Все вы показали отличные результаты, молодцы!

Помимо командного первенства судьи определили и лучших игроков. Среди нападающих не было равных Артему Касьянику («Восток»), сильнейшим вратарем назвали Игоря Шаповалова («Энергия»), звание лучшего защитника досталось Дмитрию Якимову («Вертикаль»), а бомбардир Виталий Шиш («Восток») не дал шанса своим соперникам.

Одним из самых волнующих моментов стало вручение кубков, медалей, грамот и больших тортов с хоккейной символикой. Поздравить юных спортсменов приехали ветераны, представители организаторов, координатор партийного проекта «Детский спорт» Виктор Аблапов и участник предварительного голосования Партии Евгений Пименов. Все они пожелали ребятам крепкого здоровья и больших побед.

- Партия делает особый акцент на развитии массовых видов спорта, и таким видом спорта, безусловно, является хоккей, - подчеркнул Виктор Аблапов. – Проект «Детский спорт», безусловно, важен как самим ребятам, так и взрослым: родителям, наставникам, всем нам. С каждым годом уровень участников растет.

Напомним, Приморский краевой турнир по хоккею среди детей «Единая Россия» проводит в рамках партийного проекта «Детский спорт» четвертый год подряд. Традиционно он проходит в начале мая на льду КСК «Фетисов Арена».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]