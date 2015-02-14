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В Арсеньеве врачи и медсестры сыграли в футбол и проплыли дистанцию спартакиады. Видеорепортаж Вадима Перевалова

Самые подтянутые медики, как выясняется, живут и работают в Приморье. Это единственный дальневосточный регион, где пока еще проводят спартакиады отдельных профессий. В этом году медицинская — рекордная по числу участников. В Арсеньеве проявить спортивную злость собрались более 400 врачей и медсестер из 33 команд.

Город авиастроителей принимает медиков широко, с размахом. И судит объективно. В программе спартакиады пять популярных видов.

Ирина Лизенко, председатель приморского краевой организации профсоюзов работников здравоохранения: «Я могу перечислить ряд учреждений, которые в течение года занимались спортом, снимали спортивные залы, плавательные бассейны, занимались футболом, волейболом и дартсом и шахматами. Они закупали спортивный инвентарь, и мы в качестве призов победителям за 1, 2, 3-е место тоже стали дарить спортивный инвентарь».

Честь представлять Дальний Восток в финале всероссийской отраслевой спартакиады выпадает сразу двум командам медиков. Коллектив надеждинской районной больницы, к примеру, отлично играет в минифутбол.

Андрей Силенко, участник финала всероссийской спартакиады работников здравоохранения: «На воротах стоит девочка юрист, в нападении бегает анестезиолог, а в защите играет фельдшер скорой помощи. Это укрепило наши отношения и дружеские и рабочие».

Вторую путевку на финал в Геленджик получает команда из Дальнегорска. Капитан, он же заведующий отделением хирургии, Владимир Матвейчук поднимает флаг открытия.

Владимир Матвейчук, капитан команды Дальнегорской больницы: «Занимаем по волейболу первые—вторые места, хорошо выступаем в настольном теннисе, по прыжкам в длину с места».

Традиционно в приморском финале самым быстрым, ловким и сильным врачам и медсестрам вручают именной кубок губернатора Приморского края. Правда, трофей достается вовсе не золотым медалистам. А тем, кто занял большее количество призовых мест. В итоге кубок у дальнегорцев, а награда за командное первенство вручена их коллегам из Надеждинского района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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