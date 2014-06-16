Владимир Миклушевский: «Избиратели не хотят видеть во власти выходцев из криминала»
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в программе «Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток» прокомментировал ход подготовки к выборам депутатов в Думу Владивостока.
Напомним, что Единый день голосования состоится 10 сентября 2017 года. «Единая Россия» традиционно проводит предварительное голосование по отбору кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. В этом году оно пройдет 28 мая.
По мнению главы региона, избирательная кампания ожидается конкурентной, и главная задача сейчас – обеспечить открытость, прозрачность и честность процедуры выборов.
Ведущая программы также спросила губернатора, как он оценивает ход избирательной кампании и участие в ней представителей команды экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, есть ли поддержка Николаева со стороны края.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что в коалицию с такой командой входить не намерен. По его мнению, важно не допустить возможности вернуться к власти людям, которые были замечены в коррупционных скандалах и носили бандитские клички.
«Я неоднократно это говорил, что люди с криминальным прошлым в политику не должны возвращаться. Прежде всего, потому что сами избиратели не хотят видеть во власти выходцев из криминала. Не думаю, что кто-то хочет вернуться в лихие 90-е», – заявил губернатор.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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