Системы ПВО в РФ находятся в боевой готовности после ракетного пуска КНДР

Системы ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности в связи с ракетным пуском КНДР; Россия понимает, что не является целью запуска, однако должна обезопасить себя от возможных инцидентов, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, в 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения.

"Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности", — заявил Озеров.

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Говоря о реакции Вашингтона на запуск ракеты КНДР, Озеров отметил, что Россия в состоянии самостоятельно анализировать внешние угрозы, тогда как совместные учения США и Южной Кореи вблизи границ КНДР не способствуют урегулировании ситуации вокруг ракетной программы Северной Кореи.

Ранее в администрации США заявили, что последний ракетный пуск КНДР не может "обрадовать" Россию, поскольку был совершен рядом с ее границей.

"Россия сама давно научилась анализировать международную обстановку и угрозы для ее безопасности. А вот военные учения США и Южной Кореи, которые проводятся рядом с границами Северной Кореи, не являются аргументом, которые могут побудить Пхеньян отказаться от запусков", — заявил глава комитета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]