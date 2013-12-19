Житель Владивостока задержан на Филиппинах за убийство черепахи

Полицейские из Даюнь задержали россиянина по подозрению в убийстве зеленой морской черепахи, отстрел которой запрещен на государственном уровне. По законам Филиппин, за данный поступок предусмотрен штраф до 5 млн филиппинских песо (около 6 млн рублей) и лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. 35-летнему гражданину РФ предъявлено обвинение в убийстве животного.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vladtime.ru, мучжина проник в морской заповедник, вооруженный ружьем для подводной охоты, выстрелил в рептилию и вытащить ее на берег. Именно в этот момент злоумышленник был обнаружен инспектором заповедника.

Отмечается, что житель Владивостока вытащил черепаху, замотанную в полотенце и с копьем в голове. Животное пытались спасти медики, но безрезультатно. Вес погибшего пресмыкающегося составил немногим меньше 10 килограммов. Как рассказал обвиняемый, он охотился на рыбу, когда подплыла черепаха, не заметив животное мужчина метнул копье.

Россиянин находится под стражей, возможен выход под залог в 40 тысяч песо. Расследование в отношении него продолжается, поскольку данный вид морских черепах находится под угрозой исчезновения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]