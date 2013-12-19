Житель Владивостока задержан на Филиппинах за убийство черепахи
Полицейские из Даюнь задержали россиянина по подозрению в убийстве зеленой морской черепахи, отстрел которой запрещен на государственном уровне. По законам Филиппин, за данный поступок предусмотрен штраф до 5 млн филиппинских песо (около 6 млн рублей) и лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. 35-летнему гражданину РФ предъявлено обвинение в убийстве животного.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vladtime.ru, мучжина проник в морской заповедник, вооруженный ружьем для подводной охоты, выстрелил в рептилию и вытащить ее на берег. Именно в этот момент злоумышленник был обнаружен инспектором заповедника.
Отмечается, что житель Владивостока вытащил черепаху, замотанную в полотенце и с копьем в голове. Животное пытались спасти медики, но безрезультатно. Вес погибшего пресмыкающегося составил немногим меньше 10 килограммов. Как рассказал обвиняемый, он охотился на рыбу, когда подплыла черепаха, не заметив животное мужчина метнул копье.
Россиянин находится под стражей, возможен выход под залог в 40 тысяч песо. Расследование в отношении него продолжается, поскольку данный вид морских черепах находится под угрозой исчезновения.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.12.2016 Программа "Соседи по планете": дальневосточная черепаха
-
07.04.2016 В Лесозаводске по подозрению в убийстве ребенка задержан местный житель
-
12.11.2015 Подозреваемому в убийстве 11-летней девочки предъявлено обвинение по трем статьям
-
22.03.2014 Приморец погиб во время подводной охоты на Филиппинах
-
13.01.2014 В Приморье местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двоих мужчин
-
19.12.2013 Жителю Владивостока предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки
Добавить комментарий