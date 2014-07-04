В Дальнегорском городском округе серьезные трудности с заготовкой дров на следующий отопительный сезон. У людей к властям накопились вопросы. К примеру, почему по 10 месяцев им приходится ждать возможности выйти на делянку? И откуда пенсионерам взять тяжелую технику, чтобы добыть разрешенное? К разбирательствам подключились местные депутаты.

В помещении бывшего сельсовета тесно. Жители собрались для того, чтобы обменяться мнением, ведь с заготовкой дров в последнее время полная неразбериха. 10 месяцев ждали разрешения отправиться с пилой и топором в лес.

Владимир Исаев, житель: «19 января подали заявление, а 17 ноября нам выделили деляну. А снегу выпало столько, что мы УАЗик толкали на себе, чтобы попасть на деляну. И как нам надо было готовить?»

Тем, кто добился разрешения без посредников заготавливать дрова с помощью своей техники, можно сказать, повезло. Другие вынуждены соглашаться на грабительские условия местных лесозаготовителей. Из 30 разрешенных кубометров 20 предприниматели забирают себе, под деловую древесину. А жителям привозят остаток, который ни в печь, ни под распил не годится.

Ольга Чуднова, жительница: «Водитель говорит, или подписывай, или другой бабке я отвезу. И я не могла не подписать, так как ни полена дров. А некоторым людям вообще не привезли».

Сейчас чтобы заключить договор с лесхозом на заготовку дров, надо встать в очередь на портале госуслуг. Многофункциональные центры края помогают в этом, лишь консультируя.

Ольга Коноплева, директор МФЦ Дальнегорского городского округа: «Что дальше происходит с этой очередью, я не знаю. В МФЦ нет, к сожалению, такой услуги. Заключения самих договоров купли-продажи в МФЦ нет».

Евгения Чудная, жительница: «Подать заявление — полбеды. Теперь люди должны ждать, кто напишет ответ. Что, получив ответ, им надо дальше делать? В наше Мономаховское лесничество? Дальнейшие шаги он не знает».

Возмущены люди и отношением к природе здешних лесных предпринимателей. То, как под Каменкой они валят деревья, по мнению народа, только вредительством и можно называть.

Владимир Швед, житель: «Пилят все подряд. Выпиливают склоны. Вода не задерживается. Речки обмелели. Экологическая катастрофа идет».

А между тем при существующих максимальных нормативах — 30 кубов на один дом — дров на всех не хватает. Если уменьшить его двое, то достанется всем.

Светлана Артемьева, председатель городской думы: «Это связано с тем, что отсутствуют свободные деляны у арендаторов, так же удаленность этих делян, и не проводятся лесоустроительные работы».

Дальнегорские депутаты предлагают уменьшить квоту вырубки леса на дрова вдвое с 30 кубометров до 15, и тогда хватит всем. Это предложение они направили в краевое Законодательное собрание.

Тем временем в департаменте лесного хозяйства Приморского края, чтобы решить проблему, начали с главного – убрали коррупционную составляющую, когда некоторые лесничие и лесозаготовители наживались на трудностях жителей.

Валентин Карпенко, заместитель директора департамента лесного хозяйства Приморского края: «Упорядочили прием граждан через публичную электронную очередь. Она прозрачная. Никаких махинаций там невозможно. В порядке жесткой живой очереди жители претендуют на заключение договоров купли-продажи».

Меняется в целом и Положение о заготовке дров для населения. Также планируется не привлекать лесничих к отводу лесосек, что противоречит их прямой обязанности беречь лес. Они будут лишь следить за соблюдением законности при заготовке древесины.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]