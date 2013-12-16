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Кубок Владивостока разыграли бойцы смешанного стиля. Видеорепортаж Елены Ритус и Егора Коваленко

Фото: sportprimorye.ru

Кубок Владивостока разыграли бойцы смешанного стиля. Турнир по самому жесткому и бескомпромиссному виду единоборств собрал несколько десятков спортсменов.

Своих спортсменов выставили семь владивостокских клубов. Эти соревнования хоть и не отборочные, но победу в них одержать так же сложно, как и на краевом чемпионате. Все бойцы готовились серьезно, ведь проиграть на глазах у своих друзей не хотелось никому.

Владислав Ясин, руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА г. Владивостока: «Данный турнир проводится в формате участники до кандидатов в мастера спорта, то есть первый, второй, третий разряд. Это делается для того, чтобы больше молодежи имели соревновательный опыт, для того, чтобы дальше, взвесив свои силы, уже участвовать в более весомых соревнованиях».

Для большинства спортсменов турнир стал боевым крещением. Одно дело, когда проводишь спарринги на тренировках в клубе, и совсем другое – когда участвуешь в турнире. Сначала победу нужно одержать над собой, чтобы просто выйти в ринг.

Мухамед Халматов, участник турнира, клуб «Берсерк»: «Достойные соперники, драйв, экстра-раунд еще был, думал, забрал, но судьи все решают, так вот вышло. Для меня борьба намного больше помогает, там дыхалка, еще и бороться, я себя нормально чувствую, даже в экстра-раунде, третьем раунде нормально было».

Многие приходят в ММА, имея базовую подготовку в различных единоборствах. Владимир Цой несколько лет занимался кикбоксингом и тайским боксом, прежде чем попробовать себя в смешанном стиле. Всего полгода интенсивных тренировок, и вот первая победа в турнире.

Владимир Цой, участник турнира, клуб «Гладиатор»: «Конкуренция хорошая, в первом бое хороший соперник был, но получилось выиграть досрочно. Тяжело тренировались, спасибо тренерам – Сайгиду Алибекову, Джамалу Курбанову, это все благодаря им за такой короткий срок я выступаю».

Несмотря на острую конкуренцию, в общекомандном зачете первое место безоговорочно завоевал клуб «Гладиатор», вторым стал «Квадра-Т» и на третьем – «Берсерк». За лето спортсмены отдохнут и наберутся сил, чтобы с началом нового сезона принять участие уже в чемпионате Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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