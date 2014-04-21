Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:26
1 2

Сергей Дарькин и несколько известных в Приморье людей были на борту вертолета, совершившего жесткую посадку севере крае

Сергей Дарькин и несколько известных в Приморье людей были на борту вертолета, совершившего жесткую посадку севере крае

Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Приморье, перевозил на борту нескольких известных в крае людей, в числе которых был и экс-губернатор края Сергей Дарькин, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru.

На борту было четверо членов экипажа и пятеро пассажиров. Вертолет совершал коммерческий рейс, у него отказал двигатель. ЧП произошло в 19.30 27 мая. 

Вертолёт совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Восток Красноармейского района. Среди пассажиров на борту был Сергей Дарькин, бывший глава Красноармейского района Игорь Верещак, предположительно, бывший вице-губернатор Павел Попов. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы. Один из пострадавших - Валерий Василенко, бывший прокурор края -находится в больнице Дальнереченска. 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Сегодня, 18:45
    № 1  
     

    Неужели есть высшая справедливость?

    [ Цитировать ]

    • Фестиваль Человек и море 2017

    Школьное радио







    Детские Вести

    Школа телевидения

    Спорт: Приморье

    Владимир Миклушевский. Блиц

    Азия за неделю

    Это выгодно!

    Специальный репортаж

    Отдых у моря