Сергей Дарькин и несколько известных в Приморье людей были на борту вертолета, совершившего жесткую посадку севере крае

Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Приморье, перевозил на борту нескольких известных в крае людей, в числе которых был и экс-губернатор края Сергей Дарькин, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru.

На борту было четверо членов экипажа и пятеро пассажиров. Вертолет совершал коммерческий рейс, у него отказал двигатель. ЧП произошло в 19.30 27 мая.

Вертолёт совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Восток Красноармейского района. Среди пассажиров на борту был Сергей Дарькин, бывший глава Красноармейского района Игорь Верещак, предположительно, бывший вице-губернатор Павел Попов. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы. Один из пострадавших - Валерий Василенко, бывший прокурор края -находится в больнице Дальнереченска.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]