Маленького сына изъяли у нерадивой матери в Артеме

Дознавателем отдела МВД России по городу Артему окончено расследование уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию маленького ребенка.

В апреле сотрудники отдела полиции города Артема получили информацию о том, что местная жительница злоупотребляет алкогольными напитками и не занимается воспитанием сына.

В подразделении дознания возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ребенок изъят из семьи и помещен в Дом ребенка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе дознания установлено, что жительница Артема имеет на иждивении 2-летнего сына. Однако от содержания и воспитания ребенка она самоустранилась. Проживала с сыном и гражданским мужем на съемной жилплощади без удобств. В частном доме отсутствовали условия для проживания. У ребенка не было места для сна и отдыха, спальных принадлежностей. Женщина не особо заботилась о приобретении продуктов питания для малыша.

Ранее обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, распитие алкоголя в общественном месте, появление в общественном месте в состоянии опьянения.

В ходе расследования уголовного дела доказано, что жительницы Артема ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына. Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]