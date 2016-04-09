Культурные мероприятия ВЭФ будут открыты для всех гостей и жителей Приморья

Принять участие в мероприятиях культурной программы третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 6-7 сентября, сможет каждый гость и житель края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте культуры, концерты и выставки пройдут на нескольких площадках Владивостока и набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

«6 сентября на площади Борцов за власть Советов во Владивостоке споет “Хор Турецкого”. Концерт начнется с выступления творческих коллективов Приморья в 18.00. 7 сентября здесь же выступит индийская группа Indian Ocean. 8 сентября для гостей и жителей Приморья пройдет концерт Тихоокеанского Симфонического оркестра – на сцену выйдут 75 музыкантов и 200 вокалистов», – рассказали специалисты.

Собственную программу для форумчан подготовила Приморская сцена Мариинского театра. 6 сентября здесь состоится концерт Юрия Башмета и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», 7 и 8 сентября – балеты.

Для любителей истории и изобразительного искусства будут работать музеи и галереи края – выставки пройдут в Приморском музее имени Арсеньева, Приморской краевой картинной галерее, центре современного искусства «АртЭтаж».

«Выставка регионов “Улица Дальнего Востока” будет открыта на набережной ДВФУ для всех желающих в выходные дни после форума – 9 и 10 сентября. Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего исторического павильона “Лотос” и нового – “Сихотэ-Алинь”, который будет демонстрировать экономический и социальный потенциал Приморского края, природные богатства и достижения промышленности», – отметили в ведомстве.

Гости смогут не только посмотреть выставки и музейные экспонаты, но и попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в эко-баре.

На площадке Приморского края будет также открыта интерактивная зона «Камера! Мотор! Снято!». Ее стилизуют под съемочную площадку – с рельсами, краном, осветительными приборами, режиссерскими креслами и другими атрибутами. Любой желающий сможет сфотографироваться с реквизитом.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ – это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

В этом году Восточный экономический форум пройдет на острове Русский уже в третий раз. Ежегодно в крае проводится колоссальная работа по подготовке к приему на своей территории участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям, четыре из них возглавляет лично Владимир Миклушевский: по размещению участников и гостей форума, инфраструктуре, транспорту и волонтерам.

В прошлом году Восточный экономический форум собрал 3,5 тысячи участников – представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]