Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Ливневые дожди с грозами, местами очень сильные до 50 миллиметров и более за 12 часов и менее, шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в среду, 2 августа, на севере Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента гражданской защиты, из-за непогоды в реках края ожидается подъём уровня и выход её из берегов с подтоплением пониженных участков местности.

Специалисты департамента и краевого управления Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населённых пунктов, на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.

При угрозе подтопления необходимо:

– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

– очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;

– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

– освободить подвалы от имущества и продовольствия;

– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

– не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

– перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

– окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

– не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

– перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

– проветрите помещения и просушите вещи;

– не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

– не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

– проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

– не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

– организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]