Приморская полиция просит помочь установить личность женщины, тело которой найдено в Артеме (Фото)

17 августа в лесном массиве, расположенном в микрорайоне «ДУБКИ» города Артема обнаружено тело неустановленной женщины, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Приметы: на вид 20-30 лет, худощавого телосложения, рост 173 см, европейский тип лица, волосы темно-русые (концы волос крашенные, длина ниже плеч), размер обуви 38.

Одежда: кофта на пуговицах красного цвета, майка черного цвета, трико спортивное серого цвета с зелеными лампасами по бокам, босоножки плетеные матерчатые черного цвета.

На шее матерчатый шнурок черного цвета с тремя овальными камнями белого цвета с черными полосками, шнурок матерчатый черного цвета с пластиковой иконкой, на руке браслет из металла белого цвета (выполнен в виде бабочек черного и белого цветов, соединенных между собой кольцами), три браслета, выполненных из пластиковых шаров розового цвета, соединенных между собой нитью, браслет из пластиковых шаров черного цвета. На голове ободок из пластика черного цвета, лицевая сторона украшена стразами белого цвета.

В боковом кармане трико обнаружена пачка сигарет «БОНД».

Полиция просит граждан, которым что-либо известно о личности погибшего, сообщить информацию по телефонам 8 (42337)4-72-47, 4-72-12, 4-73-79, 8-924-528-92-20.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]