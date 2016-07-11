Приморье заняло вторую строчку в рейтинге самых востребованных у граждан КНР территорий России

Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков принял участие в 14-ом заседании Подкомиссии по туризму Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшем в Калининграде под руководством замглавы Ростуризма Николая Королева и заместителя руководителя Государственного управления туризма (ГУТ) Китая Ду Цзяна. Участники встречи обсудили практические вопросы организации взаимодействия между представителями туристской отрасли двух государств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Приморье традиционно входит в тройку российских регионов-лидеров по объему турпотока из Китая. По итогам шести месяцев этого года в край въехало более 180 тысяч жителей Поднебесной, благодаря чему регион занял вторую строчку в рейтинге самых востребованных у граждан КНР территорий России, уступив лишь столице государства – Москве.

По словам главы краевого профильного департамента Константина Шестакова, интерес китайских туристов к Приморью с каждым годом динамично растет, и это стимулирует регион разрабатывать всё новые и новые меры по улучшению качества обслуживания путешественников и расширению сферы туристских услуг для иностранных граждан. Кроме того, стабильно высоким остается и спрос приморцев к путешествиям в города Поднебесной, поэтому вопросы их безопасности и комфорта при выезде за рубеж так же являются предметом постоянного внимания специалистов краевого департамента туризма.

«Мы находимся на передовой российско-китайского туристского рынка, и это позволяет нам более оперативно реагировать на вызовы отрасли. В настоящий момент департаментом разработаны и озвучены в ходе заседания Подкомиссии в Калининграде предложения по решению проблемных вопросов, препятствующих эффективному развитию сотрудничества между нашими территориями в части организации поездок туристских групп», – отметил Константин Шестаков.

Руководитель ведомства уточнил, что в ходе встречи было предложено ввести продажу обратных билетов для туристских групп из приграничных городов КНР, предусмотреть обязательное медицинское страхование для российских туристов, въезжающих в город Суйфэньхэ в рамках безвизового режима, а также урегулировать вопросы, связанные с изъятием в приграничных городах Китая паспортов российских путешественников. Кроме того, речь шла об организации заблаговременного предоставления китайской стороной "разовых" загранпаспортов, чтобы обеспечить своевременность оформления документов, необходимых для оперативного перехода китайскими туристами границы.

«Уверен, что эти меры позволят сделать отдых как российских, так и китайских граждан, путешествующих в составе групп, более комфортным и безопасным», – подчеркнул руководитель департамента.

В ходе встречи Константин Шестаков пригласил представителей Государственного управления туризма КНР принять участие в мероприятиях четвертого Тихоокеанского туристского форума, который состоится в Приморье в мае следующего года. По мнению экспертов, ТТФ – самая крупная профильная площадка на Дальнем Востоке России по продвижению туристского потенциала стран Азиатско-Тихоокеанского региона на международных рынках.

Отметим, что одной из центральных тем заседания Подкомиссии стало обсуждение разработанного Ростуризмом проекта нового Соглашения между Правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках.

Документ предусматривает снижение порога минимального количества туристов в составе организованных групп с пяти до трех человек, а также увеличивает срок пребывания путешественников на территории другого государства с 15 до 21 дня. Кроме того, новая редакция Соглашения обещает обеспечить значительное сокращение времени и упрощение процедуры оформления необходимых документов, благодаря внедрению системы электронного документооборота.

По мнению Константина Шестакова, данные нововведения имеют большое значение для Приморья – объем турпотока в регион в рамках Межправсоглашения занимает более четверти в общей доле китайских граждан, въезжающих в край. По этому показателю Приморье прочно входит в ТОП-3 самых востребованных российских регионов. Так, за семь месяцев 2017 года Приморье посетили почти 110 тысяч китайских граждан в составе групп, что 10,5% выше аналогичного периода прошлого года. Количество же российских граждан, проживающих в Приморье и выезжавших в Китай с января по июль 2017 года, превысило 121 тысячу человек, прирост составил 49%.

Напомним, по итогам первого полугодия край принял почти 280 тысяч иностранных граждан. Помимо туристов из Поднебесной, наиболее востребованным край традиционно оказался у гостей из Республики Корея и Японии, причем турпоток из этих стран показал взрывной рост.

По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, регион продолжает укреплять позиции «туристской Мекки» Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]