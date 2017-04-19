В Приморье поступит еще более пяти тысяч модулей «ЭРА-ГЛОНАСС»

По данным АО «ГЛОНАСС», в настоящее время дефицит устройств вызова экстренных оперативных служб на Дальнем Востоке ликвидирован. По состоянию на 28 августа в общей сложности поставлено 31 980 модулей «ЭРА-ГЛОНАСС», а к 31 августа будет направлено еще 5 192 «кнопки». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Упростился и порядок приобретения модуля «ЭРА-ГЛОНАСС». По требованию Минпромторга, единая электронная очередь стала «прозрачной» – пользователь может видеть не только свой порядковый номер, но и всю очередь. Зарегистрироваться в электронной очереди можно не только у официального дилера (Волтон Менеджмент Рус), но и на сайте АО «ГЛОНАСС».

Модули «ЭРА-ГЛОНАСС», приобретённые автомобильными брокерами напрямую у завода-изготовителя (так называемые «серые кнопки»), будут активированы в системе. Об этом на селекторном совещании по вопросам обеспечения модулями «ГЛОНАСС» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

«ICCID-коды первых двух тысяч устройств были направлены в Минпромторг, где специалисты подтвердили их подлинность. Такие устройства ничем не отличаются от тех, что были куплены у официального дилера АО «ГЛОНАСС» – «Волтон Менеджмент Рус». Теперь устройства будут активированы и подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». В ближайшее время мы планируем направить в Минпромторг на проверку очередную партию кодов устройств», – отметил директор департамента внутренней политики Павел Ясевич, сообщив, что в настоящее время в крае брокерами продано уже более пяти тысяч таких модулей.

Также на селекторном совещании был рассмотрен вопрос возможного снижения итоговой стоимости установки модулей «ГЛОНАСС». Так, например, можно удешевить стоимость «кнопки» за счёт переноса её производства на Дальний восток. Уже проведены предварительные переговоры с приморскими предприятиями. По предварительным расчётам, стоимость изготовления данного оборудования в Приморье может составить 10-12 тысяч рублей за один комплект.

Предлагается снизить и стоимость работ по установке «кнопок» на автомобили. Для этого необходимо аккредитовать большее количество организаций, работающих в данном сегменте, которые будут конкурировать друг с другом в том числе и по цене на свои услуги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]