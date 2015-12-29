Владислав Сулимский исполнит главную партию в опере «Риголетто» на Приморской сцене Мариинского театра

3 сентября публика Приморской сцены впервые услышит солиста Мариинского театра, блистательного баритона Владислава Сулимского в главной партии одной из самых известных опер Джузеппе Верди «Риголетто».

Как сообщила «Вести: Приморье» музыковед Приморской сцены Мариинского театра Наталья Рогудеева, Владислав Сулимский неоднократно выступал на Приморской сцене, обратив на себя внимание публики в первый приезд в ноябре прошлого года. Тогда певец вышел в партии Альбериха в концертном исполнении оперы Рихарда Вагнера «Золото Рейна» вместе с солистами и симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В январе 2017 года певец покорил приморскую публику выдающимся исполнением титульной партии на премьере оперы «Макбет» Джузеппе Верди в постановке Дэвида Маквикара. В следующий раз зрители Дальнего Востока могли услышать артиста в программе II Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», в рамках которого Владислав Сулимский исполнил главных персонажей в двух вердиевских шедеврах — премьере оперы «Симон Бокканегра» и «Макбете».

3 сентября певец впервые выйдет во Владивостоке в партии Риголетто — одной из сложнейших в баритоновом репертуаре. В партии Герцога выступит молодой солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов и стипендиат программы Atkins, тенор Александр Михайлов, для которого это исполнение станет дебютом. Партию Джильды исполнит солистка Приморской сцены Мариинского театра Гузель Шарипова.

5 сентября в рамках культурной программы ВЭФ-2017 на Приморской сцене Мариинского театра состоится единственный показ оперы «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди в постановке Андреа Де Розы. В главной партии зрители вновь услышат Владислава Сулимского. Его партнёрами по сцене станут ведущие солисты Мариинского театра: заслуженная артистка России, лауреат премии Grammy, сопрано Татьяна Павловская и лауреат международных конкурсов, приглашённый солист Большого театра, бас Станислав Трофимов.

Откроется сентябрьская афиша ещё одним вердиевским шедевром — оперой «Травиата» в постановке Шарля Рубо (1 сентября). Впервые партию Виолетты Валери исполнит солистка Приморской сцены Мариинского театра, приглашённая солистка Большого театра, лауреат множества вокальных конкурсов Анастасия Кикоть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]