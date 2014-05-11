В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

2 сентября в 7.30 утра в Центральной клинической больнице Москвы на 76-ом году жизни скончался Виктор Черепков. "Вести: Приморье" сообщает об этом со ссылкой на помощника Черепкова Татьяну Капитан. Ранее сообщалось, что у Виктора Черепкова рак в тяжелой стадии.

Виктор Иванович Черепков родился 16 апреля 1942 года в селе Казинка Скопинского района Рязанской области. В семье было 9 детей.

Окончил железнодорожное техническое училище и Тихоокеанское высшее военно-морское училище.

C 1967 года по 1993 год проходил службу на различных должностях в подразделениях Тихоокеанского флота. Закончил службу в звании капитана первого ранга.

В 1990 году избран депутатом Приморского краевого совета. 26 июня 1993 года избран мэром Владивостока.

В апреле 1994 года Черепкову было предъявлено обвинение в получении взятки. 16 марта 1994 года был отстранён от должности мэра. После отказа покинуть рабочий кабинет, здание мэрии было взято штурмом ОМОНом. 28 ноября 1994 года Генеральная прокуратура РФ прекратила уголовное дело «за отсутствием состава преступления» и возбудила новое уголовное дело по факту фальсификации взятки.

23 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ об отстранении Черепкова от должности мэра «в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей». В июне 1996 года Государственная дума России приняла постановление «О незаконном отстранении от должности мэра города Владивостока В. И. Черепкова». 14 августа 1996 года решением Хамовнического районного суда Москвы Черепков восстановлен в должности мэра. 24 сентября 1996 года Борис Ельцин своим указом восстановил Черепкова в должности мэра.

28 ноября 1998 года отстранен от должности указом президента России Бориса Ельцина «в связи с истечением срока полномочий».



17 января 1999 года избран депутатом Владивостокской городской думы. В апреле 1999 года суд Владивостока признал незаконным избрание Черепкова депутатом городской думы.

26 марта 2000 года был избран депутатом Государственной Думы третьего созыва. С 26 апреля 2000 года — член комитета Государственной думы по безопасности.

В апреле 2002 года входил в группу депутатов, направивших на рассмотрение в Государственную Думу РФ законопроект № 200212-3, которым предусматривалось оставить государственной ведомственной охране право осуществлять охрану только объектов государственной формы собственности. 10.12.2002 депутаты отозвали законопроект.

18 июня 2000 года на выборах мэра Владивостока занял второе место.



В декабре 2011 года заявил о намерении баллотироваться кандидатом в президенты России на выборах 2012 года. Центризбирком зарегистрировал инициативную группу из не менее 500 человек, выдвинувшую Черепкова. Таким образом, Черепков мог стать зарегистрированным кандидатом в президенты РФ, если бы не позднее, чем в 18:00 18 января 2012 года сдал бы в ЦИК РФ от двух миллионов до двух миллионов ста тысяч подписей в свою поддержку; однако он отказался сдавать подписи.

Участие в выборах мэра Владивостока 2013

Был выдвинут от партии «Альянс Зеленых» кандидатом на должность главы города Владивостока 16 июля 2013 года, так как собственная партия Виктора Черепкова в очередной раз не смогла пройти регистрацию в МинЮсте. 2 августа 2013 года был зарегистрирован Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссией.

По результатам выборов мэра Владивостока, состоявшихся 8 августа 2013 года, Черепков занял 2-е место, уступив действующему главе города, выдвиженцу правящей партии «Единая Россия», Игорю Пушкарёву.

Лидер незарегистрированной партии «Свобода и Народовластие».

Источник биографии - Википедия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]