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Вчера, 20:34
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Ядерное землетрясение: в КНДР - 7 баллов, в Приморье - 3-4. Видеорепортаж Ксении Колчиной

Ядерное землетрясение: в КНДР - 7 баллов, в Приморье - 3-4

Подземные толчки ощутили и в Приморье. Об этом сообщают краевые сейсмологи. Однако превышения нормы радиационного фона нет.

Днем в всокресенье, около половины второго, в большей части квартир Владивостока начали качаться люстры, дрожать оконные стекла, зашаталась мебель. В это время многие находились дома и ощутили странные толчки. В социальных сетях началась перекличка — в каких районах города было землетрясение и землетрясение ли это.


Жительница Владивостока Татьяна Лазаренко почувствовала, как трясется дом: "Я не паникер, но ощущение было очень неприятное. Сразу же подумала, что же делать. На мой взгляд, было бы полезно, несмотря на то, что у нас территория несейсмоопасная, периодически проводить пояснительные мероприятия".


В свою очередь, дежурный сейсмолог сообщил: Владивосток и юг Приморья ощутили эхо землетрясения в Северной Корее, которое, как выяснилось, имело искусственное происхождение.По его словам, на юге Приморья это землетрясение ощущалось силой 3-4 балла, в самом Владивостоке жители города ощущали землетрясение около 2 баллов. А в эпицентре было где-то 7-7,5 баллов.


Жители Владивостока впервые настолько явно ощутили отголоски проведения испытаний ядерного оружия в КНДР.


В Приморье непрерывно следят за уровнем радиации. По последним данным, уровень радиационного фона варьируется в пределах 11-14 микрорентген в час, и это — норма, сообщают в гидрометцентре края.

ВИДЕО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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