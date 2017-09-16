Полицейский УАЗ вылетел на тротуар и перевернулся в результате ДТП в Уссурийске

В Уссурийске на перекрестке Калинина-Сибирцева столкнулись "Тойота Приус" и полицейский автомобиль, последний перевернулся и вылетел на тротуар, чудом не повредив частный дом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125ru.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. О пострадавших в ДТП пока ничего не известно.

Публикация от dpskontrol_125rus (@dpskontrol_125rus) Сен 15 2017 в 7:18 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]