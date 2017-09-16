Полицейский УАЗ вылетел на тротуар и перевернулся в результате ДТП в Уссурийске
В Уссурийске на перекрестке Калинина-Сибирцева столкнулись "Тойота Приус" и полицейский автомобиль, последний перевернулся и вылетел на тротуар, чудом не повредив частный дом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125ru.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. О пострадавших в ДТП пока ничего не известно.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
10.02.2017 ДТП с переворотом произошло во Владивостоке
-
29.04.2017 Во Владивостоке перевернулся автомобиль с маленьким ребенком в салоне
-
14.05.2014 На шаморовском перевале перевернулся бетоносмеситель
-
29.04.2017 Во Владивостоке перевернулся большегруз
-
30.12.2014 В Таиланде перевернулся автобус с надписью «Анекс тур» на борту с туристами из России
-
07.12.2015 На улице Героев-Тихоокеанцев перевернулся Pajero Mini
Добавить комментарий