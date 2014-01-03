Мужчина украл на железной дороге 525 кг шпатлевки
Сотрудники транспортной полиции задержали 44-летнего мастера ремонтно-строительного участка одного из крупных железнодорожных предприятий Приморья. Он, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, присвоил 21 ведро шпатлевки общим весом 525 килограммов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Транспортные полицейские установили, что в течение года работник списывал данный строительный материал, как израсходованный, и хранил в подсобном помещении, рассчитывая потом вывезти его с территории предприятия, чтобы использовать в личных целях.
Ущерб предприятию составил порядка 20 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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