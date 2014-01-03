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Мужчина украл на железной дороге 525 кг шпатлевки

Мужчина украл на железной дороге 525 кг шпатлевки

Сотрудники транспортной полиции задержали 44-летнего  мастера ремонтно-строительного участка одного из  крупных железнодорожных предприятий Приморья. Он, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, присвоил 21 ведро шпатлевки общим весом 525 килограммов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Транспортные полицейские установили, что в течение года работник списывал данный строительный материал, как израсходованный,  и хранил в подсобном помещении, рассчитывая потом вывезти его с территории предприятия, чтобы использовать в личных целях.

Ущерб предприятию  составил порядка 20 тысяч  рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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