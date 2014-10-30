В Сирии погиб командующий 5 Краснознаменной общевойсковой армией Валерий Асапов

«Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант В. Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор, - говорится в сообщении Минобороны. - В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ (запрещенная в России организация) генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины».

Как сообщает ТАСС, командование представило погибшего к высокой государственной награде посмертно.

Дейр-эз-Зор, считавшийся одним из последних оплотов боевиков, по заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, освобожден на 85%. Но бои за город продолжаются, на прошлой неделе террористы перекинули к городу дополнительные силы.

Справка: Асапов Валерий Георгиевич родился 1 января 1966 года в городе Малмыж Кировской области. В 1987 окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. В.Ф. Маргелова в звании лейтенанта. С 1987 по 1997 года служил в 104 парашютно-десантном полку 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ во Пскове, где прошёл ступени от командира взвода до командира батальона. Служил в Южной Осетии, Чечне. После окончания академии имени М.В. Фрунзе полковник Асапов получил назначение заместителем командира отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии. С 2007 по 2011 год — командир 18 Пулемётно-артиллерийской дивизии, дислоцированной на Курильских островах. С 5 сентября 2011 по 1 октября 2012-го представил Вооружённые Силы России на трёх ответственных международных учениях, совместных антитеррористических монгольско-российском учении «Селенга-2011», российско-индийском учении «Индра-2012» и российско-монгольском учении «Селенга-2012». В 2013 году накануне Дня защитника Отечества Президент России Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Последняя должность – командующий 5 Краснознаменной общевойсковой армией.

Источник: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА [ www.rg.ru ]