Приморскому краю — морские кадры. Морской государственный университет имени Невельского возрождает традиции — в набор вернули Школу юнг. Уже в первых числах ноября ученики пилотного класса сдадут первый экзамен и пройдут торжественное посвящение. Как готовят будущих капитанов и судостроителей?

Они жаждут морских приключений, чтобы сразу с головой в пучину. Но настоящему морскому волку никак без азов непростой науки. Поэтому мальчишки послушно корпят над конспектами. Для начала — выучить на зубок звания. Со звездочками на погонах лучше дружить. Иначе головокружительной морской карьеры не построить. Они видят себя, как минимум, капитанами, но пока еще в Школе юнг.

Морской государственный университет решился на эксперимент — возродить традицию российского флота. К обучению впервые набрали школьников. В пилотном классе пока лишь 13 человек. Им предстоит изучить историю побед флота, теорию судостроения (в доступном для возраста объеме). Но главное — познакомиться на практике с морскими узлами, навигационными тренажерами. Или, например, освоить тире и точки морзянки, которая, оказывается, может быть и мелодичной.

Школа юнг — дополнительное образование. Занятия дважды в неделю после основных уроков. Но с учеников спросят в полном объеме. Все серьезно: экзамены, зачетные книжки. Сдавшим контрольные позволят надеть фуражки и гюйс.

Адам Картоев, ученик Школы юнг центра «Мореход»: «Меня очень сильно манит море. Хочу стать исследователем глубин, изучать обломки затонувших кораблей».

Но пока научиться бы держать равновесие на яле. Ребята первый раз отрабатывают посадку в шлюпку. Новичков обычно штормит даже на суше.

Владислав Манасов, ученик Школы юнг центра «Мореход»: «Чувствую, будто плывем. Думаю, по весне уже будем спускаться на воду. Просто сейчас мы еще не все знаем. Вдруг на воде произойдет какая-то ситуация, а мы к ней не готовы».

Водная пристань — любимая часть занятий мальчишек. Здесь теория моментально превращается в практику.

Начинающим юнгам от 9 до 12. Идеальный возраст вопросов, когда любознательность — уже половина успеха. Зато слабое звено новобранцев — дисциплина.

Иван Гончаренко, наставник учеников Школы юнг, курсант судоводительского факультета МГУ им. Невельского: «Тренировать нужно дисциплину. Мы на 4 курсе и продолжаем до сих пор над этим работать. Без нее никак!»

Через дополнительные занятия — вперед к будущей профессии. Это, конечно, уже мотивация для родителей. А для вуза задача еще масштабнее — выковать кадровую базу морскому городу.

Дмитрий Борисов, педагог дополнительного образования центра «Мореход»: «Несмотря на то, что живут у моря, впервые ощущают себя юнгами. Могут сесть в шлюпку, взять весло. Мы готовим их к институту или средне-специальному обравниванию. Они придут со знанием работы с коллективом и знанием материальной части».

Откроет ли море для каждого из них свои горизонты по-настоящему — покажет время. А пока у мальчишек впереди три года учебы и первый сертификат — доступ к новым званиям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]