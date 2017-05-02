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Ревматологический центр откроется во Владивостоке

Ревматологический центр откроется во Владивостоке

Фото: kkrp.ru

Реконструкцию объекта площадью чуть более 300 кв.м под специализированный артрологический медицинский центр завершает резидент свободного порта Владивосток.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития. Местом расположения медицинского центра выбран новый жилой комплекс «Восточный Бриз» в районе бухты Патрокл. Реконструкция объекта позволит врачам принимать до 50 пациентов в сутки.

Два резидента свободного порта совместно рассчитывают удовлетворить спрос жителей Владивостока в безопасном, современном, профессионально подготовленном и организованном помещении, где будут оказываться услуги пациентам с ревматологическими заболеваниями. Уже сформирована команда высококвалифицированных медиков, имеющих 30—40-летний стаж успешных практик и являющихся  авторами многочисленных научных работ, учебников и монографий, посвященных терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата, изданных не только в России, но и за рубежом.

Открыть новую клинику планируют в начале следующего года, как только будет получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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