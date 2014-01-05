Сезон открыт: автомобиль провалился под лед в Приморье
Первый пошел! 21 ноября в районе Посьета в Хасанском районе Приморья автомобиль провалился под лед. Сообщение об этом появилось на паблике Инстаграма Хасанского района. Водителю удалось выбраться из джипа, так как машина ушла под лед не полностью, а только колесами.
Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют жителям и гостям Приморского края, а также любителям подлёдного лова не выходить на не сформировавшийся лёд, рискуя своей жизнью и здоровьем.
Уважаемые родственники и близкие, отпуская своих родных в период формирующегося льда на подлёдную рыбалку, Вы соглашаетесь с тем, что Ваш близкий человек может не вернуться домой.
Уважаемые родители и педагоги! Обратите внимание на занятие ваших детей, не допускайте выхода на лёд детей и подростков. Это может закончиться трагически!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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