В пригороде Владивостока в поселке Ключевой идут почти боевые действия. Местные жители, как будто в военное время, слышат звук воздушных сирен и живут по взрывному графику — в буквальном смысле. На улицу не выходи и смотри в небо: местный горный карьер ведет «артобстрел» района скальной породой. В ситуацию вмешалась прокуратура и краевые власти.

Объявления о бурении скважин в Ключевом бессмысленны. Грунтовые воды из поселка ушли. Жители поселения винят разработчиков карьера. Его границы уже дошли до ближайших домов. Теперь живут в Ключевом как на линии фронта в блокадном Ленинграде: в ожидании взрывов и артобстрелов с неба читают объявления на столбах и стенах.

Наталья Факура, житель п. Ключевой: «С 9 утра до 5 вечера. Сказано: на улицы в это время не выходить, сидите дома, чтобы камни не прилетели к вам по голове! Но сидеть дома постоянно с 9 до 5 невозможно, дети выходят гулять. Они предупреждают, что будут сирены, первый и второй перед взрывами, но в моем доме их не слышно и я узнаю де-факто, когда пошла взрывная волна, и дом начинает шатать».

Война с карьером идет семь лет. Бывший глава района Григорий Ведерников незаконно передал в аренду участки земли своим же компаниям. В результате полностью уничтожен плодородный слой. Экологический ущерб — почти 60 млн! Ведерникова на 4 года и 6 месяцев отправили в колонию. Но карьер продолжает расползаться во все стороны — он уже более километра в длину. Теперь с орбиты им любуются космонавты, а взрывать стали еще чаще.

Наталья Факура, житель п. Ключевой: «Дети гуляли во дворе, я на кухне, услышала волну взрывную и услышала, что камни полетели. Я выбежала, очень сильно испугалась. Приехал заместитель генерального директора фирмы, которая взрывает. Постоял, ногами у меня пощупал пол и сказал: ничего страшного, можно жить!»

Очередной склон сопки добытчики скальника уничтожили месяц назад. Местные снимают видео: лес вырубают штабелями, земляничных полян тоже больше нет. Поселок бьет в колокола.

Ирина Степанова, житель п. Ключевой: «О том, что необходимо расторгнуть договор аренды, писала прокуратура в департамент земельных отношений, но департамент проигнорировал и наши жалобы, и обращения прокуратуры, и стало известно, что в октябре '16 года заключены новые договоры аренды с этой же организацией. Мы обратились к губернатору и в общественную приемную президента РФ, и в присутствии прокурора края нам пообещали разобраться».

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «Установлено, что деятельность по добыче осуществляется в отсутствии санитарно-эпидимиологического заключения на защитную зону, при пользовании недрами нарушаются предусмотренные лицензией условия, у компании нет разрешения на выброс вредных веществ в воздух. Надзорные мероприятия прокуратурой будут продолжены, к проверке подключаем Росприроднадзор, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды».

Сегодня в ситуацию вмешались краевые власти. Жителей поселка пригласили во Владивосток на встречу с губернатором. Поэтому пока история не заканчивается. Будем следить за ее развитием.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]